Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches

Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches, 29 juin 2022, . Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches

2022-06-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-29 EUR « A l’ombre des filles » de Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi -France 2022 – Durée 1h46 info@cinegrandsoir.fr +33 4 50 55 50 62 dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville