Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches

Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches, 7 mai 2022, . Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches

2022-05-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-15 EUR « Ma famille Afghane » de Michaela Pavlatova – Tchèqu./France/Slovaquie 2022 – Durée 1h20 -Film d’animation – Prix du Jury Annecy 2021 – VO sous-titrée – Programmation spéciale dans le cadre du Festi-val d’Animation d’Annecy du 13 au 18 juin 2022 dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville