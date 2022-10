Cinéma avec le fim : la nuit du 12 Lussas Lussas Catégories d’évènement: Ardche

Lussas

Cinéma avec le fim : la nuit du 12 Lussas, 21 octobre 2022, Lussas. Cinéma avec le fim : la nuit du 12

Cinéma Route de l’Echelette Lussas Ardche Office de Tourisme Berg et Coiron Route de l’Echelette Cinéma

2022-10-21 – 2022-10-21

Route de l’Echelette Cinéma

Lussas

Ardche Lussas EUR Film franco-belge,1h54, de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, BouliLanners, Théo Cholbi

À la PJ chaque enquêteur tombe unjour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. contact@maisonimage.eu +33 4 75 89 04 54 http://www.maisonimage.eu/ Route de l’Echelette Cinéma Lussas

dernière mise à jour : 2022-08-24 par Office de Tourisme Berg et Coiron

Détails Catégories d’évènement: Ardche, Lussas Autres Lieu Lussas Adresse Lussas Ardche Office de Tourisme Berg et Coiron Route de l’Echelette Cinéma Ville Lussas lieuville Route de l’Echelette Cinéma Lussas Departement Ardche

Lussas Lussas Ardche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussas/

Cinéma avec le fim : la nuit du 12 Lussas 2022-10-21 was last modified: by Cinéma avec le fim : la nuit du 12 Lussas Lussas 21 octobre 2022 Ardche Cinéma Route de l’Echelette Lussas Ardche Office de Tourisme Berg et Coiron Lussas

Lussas Ardche