Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Cinéma avec Ciné-Off et l’Association la Grappe Dorée Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montlouis-sur-Loire

Cinéma avec Ciné-Off et l’Association la Grappe Dorée Montlouis-sur-Loire, 24 novembre 2021, Montlouis-sur-Loire. Cinéma avec Ciné-Off et l’Association la Grappe Dorée Montlouis-sur-Loire

2021-11-24 15:00:00 – 2021-11-24

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire Montlouis-sur-Loire 6 EUR Depuis 30 ans, l’association Ciné-Off déploie une volonté culturelle pour maintenir la culture cinématographique au plus près des habitants. Retrouvez les films projetés dans l’agenda du site de la mairie. Séances les mercredis, 15h, à l’Espace Ligéria. Ciné-Off propose un cycle de cinéma (une séance par mois), avec le soutien de la Ville et l’association la Grappe Dorée. contact@cine-off.fr +33 2 47 46 03 12 https://www.ville-montlouis-loire.fr/agenda/ Depuis 30 ans, l’association Ciné-Off déploie une volonté culturelle pour maintenir la culture cinématographique au plus près des habitants. Retrouvez les films projetés dans l’agenda du site de la mairie. Séances les mercredis, 15h, à l’Espace Ligéria. Pixabay

Montlouis-sur-Loire

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Autres Lieu Montlouis-sur-Loire Adresse Ville Montlouis-sur-Loire lieuville Montlouis-sur-Loire