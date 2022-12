Cinéma – Avatar 2, la Voie de l’Eau Saint-Amour Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Cinéma – Avatar 2, la Voie de l’Eau Saint-Amour, 28 janvier 2023, Saint-Amour Saint-Amour. Cinéma – Avatar 2, la Voie de l’Eau Place de la Chevalerie Salle de la Chevalerie Saint-Amour Jura Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

2023-01-28 – 2023-01-28

Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie

Saint-Amour

Jura Saint-Amour Jura 4.2 5 EUR Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’ EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully. De James Cameron

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,

Sigourney Weaver

Aventure – américain – 3h12 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. https://www.saintamourjura.com/ Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour

dernière mise à jour : 2022-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Amour Autres Lieu Saint-Amour Adresse Saint-Amour Jura Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie Ville Saint-Amour Saint-Amour lieuville Salle de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Departement Jura

Saint-Amour Saint-Amour Saint-Amour Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amour-saint-amour/

Cinéma – Avatar 2, la Voie de l’Eau Saint-Amour 2023-01-28 was last modified: by Cinéma – Avatar 2, la Voie de l’Eau Saint-Amour Saint-Amour 28 janvier 2023 Jura Place de la Chevalerie Salle de La Chevalerie Saint-Amour Jura Saint-Amour Saint-Amour, Jura

Saint-Amour Saint-Amour Jura