Lot-et-Garonne EUR 10 10 A l’affiche :

20h30 Avant première – Les trois Mousquetaires d’Artagnan

Organisé par les Trublion’s, branche des Pommes d’Amour de Marmande

En faveur de la jeunesse en difficulté, un des engagements phares des Lion’s Club. Ciné 2000 Lion’s Club

