CINEMA AUDITOIRE DE JOINVILLE « COCORICO » Joinville, mardi 2 avril 2024.

Tout public

Retrouvez le tout nouveau film « Cocorico » à l’auditoire de Joinville Durée 1h31

Résumé Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l’occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original des tests ADN pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les Bouvier-Sauvage, grande famille aristocrate, et les Martin, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats, pour le moins… inattendus ! 4.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-02

17 Rue de l’Auditoire

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est

