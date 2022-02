CINÉMA AU TGP : LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE Frouard Frouard Catégories d’évènement: Frouard

CINÉMA AU TGP : LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Théâtre Gérard Philipe Avenue de la Libération Frouard

2022-04-20 14:00:00 – 15:30:00

Frouard Meurthe-et-Moselle Frouard 3 EUR De Lorenzo Mattotti

Durée: 1h22

Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes pour partir à la recherche de son petit.

A partir de 6 ans. tgp@frouard.fr +33 3 83 24 19 97 https://www.culture.frouard.fr/ TGP

