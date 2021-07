Chauffailles Chauffailles Chauffailles, Saône-et-Loire Cinéma au parc du château Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles EUR Séance de cinéma en plein air au parc du château !

Film diffusé : Astérix et Obélix : mission Cléopâtre d’Alain Chabat.

N’oubliez pas d’emmener vos couvertures et/ou vos chaises pliantes. Accueil du public dès 20h30

Fermeture de l’accueil à 21h25

culture@chauffailles.fr +33 3 85 26 55 00

En cas de pluie, la séance sera reportée au mardi 3 août.

