Cinéma Au fil des saisons Saint-Affrique, vendredi 8 mars 2024.

Cinéma Au fil des saisons Saint-Affrique Aveyron

Charlie, 20 ans, étudiante revient dans la ferme familiale en Virginie pour aider sa mère qui est souffrante.

Elles ont une vision différente de la vie Charlie étudie la finance tandis que Laura gère un élevage de poules. Après une longue absence, Solange, la mère de Laura, grand-mère de Charlie, débarque à la ferme… Elle est française, féministe et excentrique. Solange a quitté l’Amérique alors que sa fille était encore une enfant et elles ne se sont jamais beaucoup revues. Ces trois femmes, que rien ne semble rapprocher, réussiront-elles à vivre ensemble ?

De Hanna Ladoul, Marco La Via

Par Hanna Ladoul, Marco La Via

Avec Catherine Deneuve, Andrea Riseborough, Morgan Saylor .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-08

Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

L’événement Cinéma Au fil des saisons Saint-Affrique a été mis à jour le 2024-03-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT