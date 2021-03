Toulouse Institut Cervantès Haute-Garonne, Toulouse Cinéma au féminin : les pionnières Institut Cervantès Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mardi 9 mars au dimanche 28 mars

### Cinéma en ligne _ »Cinéma au féminin »_ est depuis 2010 un programme stable de l’Instituto Cervantes dédié à la culture féminine qui propose habituellement des films récents représentant la production cinématographique réalisée par des femmes. Cette année, pour la première fois, le cycle se concentre sur les femmes qui commencèrent au cinéma comme réalisatrice, des années cinquante aux années quatre-vingt, des pionnières dans l’histoire du cinéma espagnol. Les six films qui sont proposés pour ce cycle montrent non seulement le travail mais aussi la proposition esthétique de ces réalisatrices qu’il ne faut pas oublier. Chaque film est un portrait intéressant et porte un regard tout particulier sur l’Espagne de son époque. _ »Cinéma au féminin : les pionnières »_ est organisé dans le cadre du 30ème anniversaire de la création de l’Instituto Cervantes. Ce cycle est un hommage au talent de cinq méritantes cinéastes qui ont tourné leurs films avec honnêteté et engagement à une époque qui n’était pas vraiment favorable aux femmes. ### Programme * [_Segundo López, aventurier urbain_](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/segundo-lópez/140792), du mardi 9 au jeudi 11 mars à 20h

* _[La chatte](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/la-chatte/140791)_, du vendredi 12 au dimanche 14 mars à 20h

* _[Le crime de Cuenca](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/le-crime-de-cuenca/140789)_, du mardi 16 au jeudi 18 mars à 20h

* _[Séance de nuit](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/séance-de-nuit/140790)_, du vendredi 19 au dimanche 21 mars à 20h

* [_Après… On ne peut pas vous laisser seuls !_](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/après…-on-ne-peut-pas-vous-laisser-seuls–/140788) du mardi 23 au jeudi 25 mars à 20h

* [_Après…attaché et bien attaché !_](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/après…attaché-et-bien-attaché—/140787) du vendredi 26 au dimanche 28 mars à 20h ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Instituto Cervantes](https://cultura.cervantes.es/toulouse/fr/espacio-femenino.-pioneras/140786) //player.vimeo.com/video/514217553?title=0&byline=0 ![]() ### Infos pratiques Tous les films seront disponibles sur le canal Vimeo de l’Instituto Cervantes, pendant 48 h, à partir de 20 h à la date indiquée. Pour accéder à la projection, vous trouverez le lien en bas de chaque fiche de film.

