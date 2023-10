Le Mois de la Danse – Projection du documentaire « Une jeune fille de 90 ans » Cinéma Atlantic Soustons, 24 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Projection du film documentaire « Une jeune fille de 90 ans » de Valéria Bruni Tedeschi et Yann Coridian.

En présence du chorégraphe Thierry Thieû Niang..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

Cinéma Atlantic Place Robert Lasalle

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Screening of the documentary film « Une jeune fille de 90 ans » by Valéria Bruni Tedeschi and Yann Coridian.

In the presence of choreographer Thierry Thieû Niang.

Proyección del documental « Une jeune fille de 90 ans » de Valéria Bruni Tedeschi y Yann Coridian.

Con la presencia del coreógrafo Thierry Thieû Niang.

Vorführung des Dokumentarfilms « Une jeune fille de 90 ans » von Valéria Bruni Tedeschi und Yann Coridian.

In Anwesenheit des Choreografen Thierry Thieû Niang.

Mise à jour le 2023-10-11 par OTI LAS