Soirée 1 livre / 1 film « Hunger games » Cinéma Atlantic Soustons, 17 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

« Hunger games: la balle du serpent et de l’oiseau chanteur » de Francis Laurence. Découvrez le préquel de la trilogie Hunger Games et replongez dans l’univers de cette saga incontournable. tarifs unique 5€. Billetterie en ligne ou sur place..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Cinéma Atlantic Place Robert Lassalle

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Hunger games: the ball of the snake and the songbird » by Francis Laurence. Discover the prequel to the Hunger Games trilogy and immerse yourself in the universe of this must-see saga. Single ticket price 5? Tickets available online or on site.

« Los juegos del hambre: el baile de la serpiente y el pájaro cantor » de Francis Laurence. Descubra la precuela de la trilogía de Los Juegos del Hambre y sumérjase en el mundo de esta saga imperdible. Precio de la entrada única 5? Entradas disponibles en línea o in situ.

« Hunger Games: Der Ball der Schlange und des Singvogels » von Francis Laurence. Entdecken Sie das Prequel der Hunger Games-Trilogie und tauchen Sie in die Welt dieser unumgänglichen Saga ein. Online-Ticketverkauf oder vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-25 par OTI LAS