Stage de réalisation cinéma Cinéma Atlantic Soustons, 2 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Le cinéma vous propose un stage de réalisation pendant les vacances.

À destination des 11-15 ans, ce stage aura lieu les 2, 3 et 4 novembre, de 10h à 12h. Nous proposerons aux participants écriture, tournage et montage d’une séquence, qui sera diffusée en salle..

2023-11-02 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

Cinéma Atlantic Place Robert Lassalle

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The cinema is offering a filmmaking workshop during the vacations.

Aimed at 11-15 year-olds, the course will take place on November 2, 3 and 4, from 10am to 12pm. Participants will be asked to write, shoot and edit a sequence, which will be shown in theaters.

El cine ofrece un curso de realización cinematográfica durante las vacaciones.

Dirigido a jóvenes de 11 a 15 años, el curso tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de noviembre, de 10.00 a 12.00 horas. Los participantes deberán escribir, rodar y montar una secuencia, que se proyectará en el cine.

Das Kino bietet in den Ferien einen Filmworkshop an.

Der Kurs für 11- bis 15-Jährige findet am 2., 3. und 4. November von 10.00 bis 12.00 Uhr statt. Die Teilnehmer werden einen Film schreiben, drehen und schneiden, der dann im Kino gezeigt wird.

Mise à jour le 2023-10-27 par OTI LAS