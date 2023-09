Présentation de la Saison Culturelle 2023 2024 Cinéma Atlantic Soustons, 23 septembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Présentation de la Saison suivie du Concert Live de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et du Choeur de l’Opéra National de Bordeaux.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Cinéma Atlantic Rue Jean Moulin

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the Season followed by a Live Concert by the Orchestre National Bordeaux Aquitaine and the Chorus of the Opéra National de Bordeaux

Presentación de la temporada seguida de un concierto en directo de la Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania y el Coro de la Ópera Nacional de Burdeos

Vorstellung der Spielzeit, gefolgt von einem Live-Konzert des Orchestre National Bordeaux Aquitaine und des Chors der Opéra National de Bordeaux

