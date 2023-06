MON PREMIER CINÉ Cinéma Atlantic La Turballe La Turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique MON PREMIER CINÉ Cinéma Atlantic La Turballe, 19 juillet 2023, La Turballe. La Turballe,Loire-Atlantique .

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . .

Cinéma Atlantic Place de Anciens Combattants

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Cinéma Atlantic Adresse Cinéma Atlantic Place de Anciens Combattants Ville La Turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Cinéma Atlantic La Turballe

Cinéma Atlantic La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la turballe/

MON PREMIER CINÉ Cinéma Atlantic La Turballe 2023-07-19 was last modified: by MON PREMIER CINÉ Cinéma Atlantic La Turballe Cinéma Atlantic La Turballe 19 juillet 2023