Festival Rêves d’Enfances #20 Cinéma Atlantic La turballe, 20 octobre 2023, La turballe.

Festival Rêves d’Enfances #20 20 octobre – 7 novembre Cinéma Atlantic Public

Le temps des vacances, l’Atlantic célèbre le cinéma jeune public !

Rêves d’enfances fête ses 20 ans ! C’est l’occasion renouvelée de valoriser un partenariat au long cours avec des professionnels de l’Enfance (services Enfance et Jeunesse de La Turballe, Mesquer-Quimiac, Saint-Molf et Piriac-sur-Mer) autour d’une préoccupation commune d’éducation à l’image. Le cinéma fait rêver, le cinéma fait grandir !

Top départ !

Et pour bien commencer, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20 octobre à partir de 18h15 pour un avant goût de la programmation, des courts-métrages tout public et un cocktail offert par le cinéma. On n’a pas tous les jours 20 ans !

Entrée gratuite et libre : venez et repartez quand vous le souhaitez.

Le programme complet

Cinéma Atlantic Place des anciens combattants 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 79 09 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema.atlantic@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cinemaatlantic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/festival-reves-d-enfances-20-la-turballe.html »}] [{« link »: « http://www.cinemaatlantic.fr/evenements/reves-denfances-20eme-edition/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

2023-11-07T09:00:00+01:00 – 2023-11-07T19:00:00+01:00

CINE JEUNESSE