Mon premier ciné Cinéma Atlantic La turballe, 19 juillet 2023, La turballe.

Mon premier ciné 19 juillet – 22 août Cinéma Atlantic Public

Une programmation spécialement conçue pour le très jeune public de 2 à 6 ans, à prix tout doux pendant les vacances ! Avec des films d’animations courts, le plus souvent composés de plusieurs histoires, dont le récit est simple à comprendre, la programmation fait la part belle à la découverte de techniques d’animation variées venues de différents pays.

Pour que leur premier ciné soit un succès : horaires adaptés aux siestes, présentation de la salle de cinéma et du déroulement d’une séance, extinction progressive des lumières pour habituer les enfants au noir, sièges rehausseurs.

Cinéma Atlantic Place des anciens combattants 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 79 09 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema.atlantic@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cinemaatlantic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/mon-premier-cine-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:30:00+02:00 – 2023-07-19T20:30:00+02:00

2023-08-22T10:30:00+02:00 – 2023-08-22T20:30:00+02:00

CINE JEUNESSE