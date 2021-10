Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne CINÉMA + ATELIER : LES CONTES DE LA NUIT Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

CINÉMA + ATELIER : LES CONTES DE LA NUIT 2022-04-09 14:30:00

EUR 4.5 4.5 >> Le film :

Les Contes de la nuit

de Michel Ocelot

Film d’animation, France, 2011, 1h24

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible… >> L’atelier :

