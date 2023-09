Ciné Conférence, les séances Unipop : « Second Tour » Cinéma Astrolabe Figeac, 5 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Les services culturels du Grand-Figeac s’associent au Cinéma Jean Eustache de Pessac pour vous proposer une sélection de ciné-conférences retransmises sur grand écran en direct (vous pourrez poser vos questions à l’animateur de la soirée par SMS) dans les salles de Figeac et Capdenac-Gare.

Chaque conférence est associée à la diffusion d’un film.

Lors des avant-premières la discussion a lieu directement après le film.

Lorsqu’il s’agit d’une conférence à 18h30, vous pouvez prendre votre piquenique pendant la pause avant la diffusion du film à 20h45..

2023-10-05 18:30:00 fin : 2023-10-05 . 5.5 EUR.

Cinéma Astrolabe Salle charles boyer

Figeac 46100 Lot Occitanie



Grand-Figeac?s cultural services have teamed up with Pessac?s Cinéma Jean Eustache to offer you a selection of cine-conferences broadcast live on the big screen (you can ask the evening?s host questions by SMS) in theatres in Figeac and Capdenac-Gare.

Each lecture is accompanied by a film.

In the case of previews, the discussion takes place directly after the film.

For conferences at 6:30pm, you can take your picnic during the break before the film at 8:45pm.

Los servicios culturales de la aglomeración de Figeac se unen al Cinéma Jean Eustache de Pessac para ofrecerle una selección de conferencias cinematográficas retransmitidas en directo en pantalla grande (puede hacer preguntas al presentador de la velada por SMS) en las salas de Figeac y Capdenac-Gare.

Cada conferencia va acompañada de una película.

En el caso de los preestrenos, el debate tiene lugar directamente después de la película.

En el caso de una charla a las 18.30 h, podrá hacer su picnic durante la pausa previa a la proyección de la película a las 20.45 h.

Die Kulturdienste des Grand-Figeac haben sich mit dem Cinéma Jean Eustache in Pessac zusammengetan, um Ihnen eine Auswahl an Filmvorträgen anzubieten, die live auf Großbildleinwand übertragen werden (Sie können dem Moderator des Abends Ihre Fragen per SMS stellen) und in den Kinosälen von Figeac und Capdenac-Gare stattfinden.

Zu jedem Vortrag wird ein Film gezeigt.

Bei Vorpremieren findet die Diskussion direkt im Anschluss an den Film statt.

Wenn es sich um einen Vortrag um 18.30 Uhr handelt, können Sie Ihr Picknick in der Pause einnehmen, bevor der Film um 20.45 Uhr gezeigt wird.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Figeac