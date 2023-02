Cinéma : Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Salle des Fêtes Cérilly Catégories d’Évènement: Allier

Cinéma : Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Salle des Fêtes, 4 mars 2023, Cérilly . Cinéma : Astérix et Obélix l’Empire du Milieu Place de l’Hôtel de ville Salle des Fêtes Cérilly Allier Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de ville

Allier EUR Séance de cinéma à la salle des fêtes de Cérilly, projection d’Astérix et Obélix l’Empire du Milieu, Samedi 4 Mars 2023 à 20h30.

Tarifs: 5€ par adulte et 3.50€ par enfant. mairie@mairie-cerilly.com +33 4 70 67 52 00 Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de ville Cérilly

