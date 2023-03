Cinéma en breton Cinéma Arvor, 13 mars 2023, Roazhon.

Cinéma en breton Lundi 13 mars, 20h15 Cinéma Arvor 6,10€

Tous les mois, retrouvez un film doublé ou tourné en breton au cinéma Arvor. Fictions, documentaires, films d’animations… En partenariat avec l’Arvor et Dizale.

Ce mois-ci c’est « Valérian et la cité des 1000 planètes » qui vous sera présenté, avec un atelier de doublage avant la séance.

Org. : Skol an Emsav

Cinéma Arvor 11 rue Châtillon, Rennes Roazhon 35000 Su-Porzhoù-Houarn Il-ha-Gwilen Breizh [{« type »: « link », « value »: « https://skolanemsav.bzh/activite/valerian-et-la-cite-des-1000-planetes/ »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@skolanemsav.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299387583 »}] [{« link »: « https://skolanemsav.bzh/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T20:15:00+01:00 – 2023-03-13T22:00:00+01:00

Film Cinéma en breton