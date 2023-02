Cinéma pour enfants – Loups tendres et loufoques Cinéma Arvor Roazhon Catégories d’Évènement: Il-ha-Gwilen

Cinéma pour enfants – Loups tendres et loufoques Cinéma Arvor, 9 mars 2023, Roazhon. Cinéma pour enfants – Loups tendres et loufoques Jeudi 9 mars, 09h15 Cinéma Arvor

Réservé aux écoles

Cinéma pour enfants – réservé aux scolaires Cinéma Arvor 11 rue Châtillon, Rennes Su-Porzhoù-Houarn Roazhon 35000 Il-ha-Gwilen Breizh [{“link”: “http://www.daoulagad-breizh.org/”}] A partir de 3 ans – Un programme de 6 court-métrages Loups tendres et loufoques Film d’animation / France-Belgique / 2017-2019 / 53 min / Cinéma Public Films

Réalisateurs : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto

Doublage en breton : Dizale

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie… Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation ! La chouette revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour nous amener à le voir autrement.

C’est moi le plus fort

C’est moi le plus beau

Trop petit loup

Le retour du grand méchant loup

Grand loup et petit loup

Promenons-nous

___

Org. : Skeudenn Bro Roazhon, Daoulagad Breizh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T09:15:00+01:00

2023-03-09T10:15:00+01:00

