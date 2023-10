Ciné-citoyen : « Par la fenêtre ou par la porte » de Jean-Pierre Bloc Cinéma Arvor Rennes, 21 novembre 2023, Rennes.

Ciné-citoyen : « Par la fenêtre ou par la porte » de Jean-Pierre Bloc Mardi 21 novembre, 20h15 Cinéma Arvor

Présentation

Par la fenêtre ou par la porte, c’est l’affaire France Télécom-Orange racontée par celles et ceux, salarié·es et syndicalistes, qui pendant des décennies ont combattu l’inhumanité d’une direction d’entreprise orientée uniquement par la rentabilité financière. C’est l’histoire d’une privatisation à l’hypocrite, de dizaines de milliers d’emplois supprimés, d’un management toxique ayant entraîné de nombreux suicides de salarié·es et, au terme de deux procès hors norme, de la condamnation pénale de dirigeants du CAC 40.

Rencontre-débat

La projection sera suivie d’une rencontre-débat animée par Patrick Ackermann, ancien responsable de la Fédération SUD PTT, Hélène Adam, ancienne élue au Conseil d’administration de France-Télécom, et Josépha Dirringer, juriste, maîtresse de conférence HDR à l’Université de Rennes et membre du laboratoire IODE.

Pour aller plus loin

Retrouvez dans le numéro 2 de la revue Amplitude du droit, paru en octobre 2023, un dossier spécial consacré à cette affaire, intitulé « Le droit pénal au secours de la justice sociale. Variations autour du procès France Télécom », coordonné par Marion Del Sol, Josépha Dirringer et Laurent Rousvoal. Ce dossier mêle regards juridiques et sociologiques sur l’affaire et le procès France Télécom, procès au cours duquel le juge a qualifié la politique délétère de management décidée par l’entreprise de harcèlement moral institutionnel.

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon, 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:15:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

