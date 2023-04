Ciné-échange : « Sweat » (2022) de Magnus von Horn Cinéma Arvor, 24 mai 2023, Rennes.

Ciné-échange : « Sweat » (2022) de Magnus von Horn Mercredi 24 mai, 20h15 Cinéma Arvor 6,10 € (plein tarif), carte sortir, abonnements cinéma Arvor (carte PASSION, DECOUVERTE, AVANTAGE)

Cette comédie dramatique traite d’une jeune influenceuse fitness et la solitude qui se cache derrière son succès virtuel.

Après le film d’environ 1h45, il y aura un échange sur « Les médias sociaux, une grande illusion du bonheur ? Trois jours de vie d’une influenceuse polonaise (européenne) » et un pot de « convivialité ».

La séance aura lieu le 24 mai à 20h15 au cinéma Arvor et a été organisé par l’association Polonia de Rennes et de Haute Bretagne en partenariat avec le comité de jumelage Rennes-Poznan, le cinéma Arvor et la Maison Internationale de Rennes.

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon, 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T20:15:00+02:00 – 2023-05-24T22:30:00+02:00

2023-05-24T20:15:00+02:00 – 2023-05-24T22:30:00+02:00

Film Cinéma

Polonia