Ciné-débat : « R.M.N » (2022) de Cristian Mungiu Lundi 22 mai, 20h15 Cinéma Arvor 6,10 € (plein tarif), carte sortir, abonnements cinéma Arvor (carte PASSION, DECOUVERTE, AVANTAGE)

Le film raconte l’histoire de Matthias qui retourne dans son village natal en Transylvanie. Quand l’usine que son ex-petite amie dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée. Ce film dramatique est une analyse des forces motrices du comportement humain lorsque nous sommes confrontés à l’inconnu, de la manière dont nous percevons l’autre et dont nous faisons face à un avenir incertain.

La projection d’environ 2 h sera suivi d’un débat sur « regards de migration croisés » avec Soizic Veillard, Universitaire et travailleur social auprès des jeunes migrants.

La séance aura lieu le 22 mai à 20h15 au cinéma Arvor et a été organisée par Solidarité 35 Roumanie en partenariat avec le cinéma Arvor et la Maison Internationale de Rennes.

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon, 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T20:15:00+02:00 – 2023-05-22T23:00:00+02:00

Film MIR