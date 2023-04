Ciné-rencontre: « Nos soleils » (2022) de Carla Simón Cinéma ARVOR Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ciné-rencontre: « Nos soleils » (2022) de Carla Simón Cinéma ARVOR, 15 mai 2023, Rennes. Ciné-rencontre: « Nos soleils » (2022) de Carla Simón Lundi 15 mai, 20h15 Cinéma ARVOR Entrée libre (dans le cadre du prix Lux, les frais sont pris en charge par le bureau du Parlement de Paris) Le drame raconte l’histoire des Solé, une famille menacée d’expulsion de leur exploitation de pêches en Catalogne où ils passent leurs étés depuis des générations. Ils sont désormais confrontés à un avenir incertain, ce qui déchire la grande famille habituellement si unie. Le film remporte l’Ours d’or à la 72e Berlinale et a été nommé pour le prix LUX du public.

La projection d’environ 2 h sera suivie d’une rencontre avec Françoise Dubosquet, Consule Honoraire d’Espagne.

La séance aura lieu le 15 mai à 20h15 au cinéma Arvor et a été organisée par la Maison de l’Europe en partenariat avec la Consule Honoriare d’Espagne, le Parlement européen, le cinéma Arvor et la Maison Internationale de Rennes. Cinéma ARVOR 11 rue de chatillon (gare sud) RENNES Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T20:15:00+02:00 – 2023-05-15T23:00:00+02:00

