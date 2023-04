NEXT DOOR – film allemand sorti en 2021 Cinéma ARVOR Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

NEXT DOOR – film allemand sorti en 2021 Cinéma ARVOR, 3 mai 2023, Rennes. NEXT DOOR – film allemand sorti en 2021 Mercredi 3 mai, 20h30 Cinéma ARVOR Tarifs ARVOR A Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa charmante compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il s’apprête à décoller pour Londres où l’attend le casting d’un film de superhéros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il est suivi par son mystérieux voisin, Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel vers les recoins sombres de son intimité. Bruno est bien décidé à lui faire vivre un enfer. Cinéma ARVOR 11 rue de chatillon (gare sud) RENNES Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@fafabretagne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fafabretagne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T20:30:00+02:00 – 2023-05-03T22:30:00+02:00

2023-05-03T20:30:00+02:00 – 2023-05-03T22:30:00+02:00 drame psychologique – Daniel Brühl – film allemand –

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cinéma ARVOR Adresse 11 rue de chatillon (gare sud) RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Cinéma ARVOR Rennes

Cinéma ARVOR Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

NEXT DOOR – film allemand sorti en 2021 Cinéma ARVOR 2023-05-03 was last modified: by NEXT DOOR – film allemand sorti en 2021 Cinéma ARVOR Cinéma ARVOR 3 mai 2023 cinéma arvor rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine