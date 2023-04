Ciné-citoyen: « Next Door » (2021) de Daniel Brühl Cinéma ARVOR, 3 mai 2023, Rennes.

Ciné-citoyen: « Next Door » (2021) de Daniel Brühl Mercredi 3 mai, 20h30 Cinéma ARVOR 6,10 € (plein tarif), carte sortir, abonnements cinéma Arvor (carte PASSION, DECOUVERTE, AVANTAGE)

Cette comédie dramatique raconte l’histoire d’un acteur célèbre dont la carrière et la vie privée apparemment parfaites sont mises en danger à cause des révélations de la part de son voisin. Une comédie sombre qui traite des inégalités sociales et de la gentrification.

La séance aura lieu le 3 mai à 20h30 au cinéma Arvor et a été organisé par la Fédération des Associations Franco-Allemandes (FAFA) en partenariat avec le cinémar Arvor et la Maison Internationale de Rennes.

Cinéma ARVOR 11 rue de chatillon (gare sud) RENNES Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T20:30:00+02:00 – 2023-05-03T22:00:00+02:00

Film Allemagne

http://www.cinecomedies.com/wp-content/uploads/2021/05/affiche-next_door.jpg