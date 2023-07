Cet évènement est passé Projection du film « Yuku et la fleur de l’Himalaya » Cinéma Arvor Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Projection du film « Yuku et la fleur de l’Himalaya » Cinéma Arvor Rennes, 5 avril 2023, Rennes. Projection du film « Yuku et la fleur de l’Himalaya » Mercredi 5 avril, 16h00 Cinéma Arvor En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle afin de l’offrir à sa grand-mère. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles.

La séance est suivie d’une rencontre en salle avec une personne de l’équipe du film. Festival national du film d’animation, Rennes, AFCA

https://festival-film-animation.fr/agenda/grille-de-programmation.html#/fr/film/9007/Yuku-et-la-fleur-de-l'Himalaya Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes

2023-04-05T16:00:00+02:00

film sous-titres pour sourds et malentendants

