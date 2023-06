Cet évènement est passé Projection du film « Unicorn Wars » Cinéma Arvor Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Projection du film « Unicorn Wars » Cinéma Arvor Rennes, 4 avril 2023, Rennes. Projection du film « Unicorn Wars » Mardi 4 avril, 21h00 Cinéma Arvor En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille finale approche : une unité d’oursons inexpérimentés quitte le camp d’entraînement pour une mission commando dans la Forêt Magique. La séance est suivie d’une rencontre en salle avec une personne de l’équipe du film. Festival national du film d’animation, Rennes, AFCA

https://festival-film-animation.fr/agenda/grille-de-programmation.html#/fr/film/9006/Unicorn-Wars Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://festival-film-animation.fr/agenda/grille-de-programmation.html#/fr/film/9006/Unicorn-Wars »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T21:00:00+02:00 – 2023-04-04T23:30:00+02:00
film version originale sous-titrée

