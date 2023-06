Projection du film « L’Île » Cinéma Arvor Rennes, 2 avril 2023, Rennes.

Projection du film « L’Île » Dimanche 2 avril, 18h00 Cinéma Arvor

Une fable musicale sur le mythe de Robinson Crusoé : Le Petit Prince rencontre les Monty Python. Robinson est ici médecin et contrairement au vrai Crusoé, il cultive volontairement sa solitude. Mais son île, située dans la mer Méditerranée, est envahie par des migrants, des ONG et des gardes. Et Vendredi est un naufragé, le seul survivant d’un bateau qui allait d’Afrique en Italie.

Séance en avant-première.

La séance est suivie d’une rencontre en salle avec une personne de l’équipe du film.

Festival national du film d’animation, Rennes, AFCA

https://festival-film-animation.fr/agenda/grille-de-programmation.html#/fr/film/9340/L’Ile

Cinéma Arvor 11, rue de Châtillon 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T18:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00

film version originale sous-titrée