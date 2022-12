Cinéma Arudy : Violent Night Arudy Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma Arudy : Violent Night Arudy, 22 décembre 2022, Arudy Arudy. Cinéma St Michel

2022-12-22 21:00:00 – 2022-12-22

Cinéma St Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy

Pyrénées-Atlantiques Arudy 1h 52min / Action, thriller

Réalisé par Tommy Wirkola

Avec David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassell, Alexis Louder, Leah Brady Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d’une famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint Nicolas a plus d’un tour dans sa hotte 1h 52min / Action, thriller

Cinéma St Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy

