Cinéma Arudy Un coup de dès Cinéma Saint Michel Arudy, mercredi 21 février 2024.

Cinéma Arudy Un coup de dès Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

1h 25min / Thriller

De Yvan Attal

Par Yvan Attal, Yaël Langmann

Avec Yvan Attal, Maïwenn, Guillaume Canet

Mathieu doit tout à son ami Vincent sa maison, son travail, et même de lui avoir sauvé la vie il y a dix ans. Ils forment, avec leurs compagnes, un quatuor inséparable, et vivent une vie sans nuage sur la côte d’Azur. Mais la loyauté de Mathieu est mise à l’épreuve lorsqu’il découvre que Vincent trompe sa femme. Quand la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s’installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâchetés, de mensonges, et de culpabilité… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 21:00:00

fin : 2024-02-21

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

L’événement Cinéma Arudy Un coup de dès Arudy a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées