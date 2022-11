Cinéma Arudy : Un bon début

Cinéma Arudy : Un bon début, 23 novembre 2022, . Cinéma Arudy : Un bon début



2022-11-23 21:00:00 – 2022-11-23 Réalisé par Xabi Molia, Agnès Molia

Durée : 1h39 / Genre : Documentaire Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège, en rupture presque totale avec la vie scolaire. A Grenoble, une classe unique en France du nom de « Starter » leur ouvre ses portes. Pendant cette année particulière, Un bon début a filmé leur adolescence, difficile et malmenée – mais dont le cours peut encore changer. Réalisé par Xabi Molia, Agnès Molia

