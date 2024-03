Cinéma Arudy Tombés du camion Printemps du cinéma Cinéma Saint Michel Arudy, mardi 26 mars 2024.

Cinéma Arudy Tombés du camion Printemps du cinéma Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

1h 29min / Comédie dramatique

De Philippe Pollet-Villard | Par Philippe Pollet-Villard, Allan Mauduit

Avec Patrick Timsit, Valérie Bonneton, Saaden Sada Balius

Lorsque son chalutier tombe en panne, Stan, vieux marin bourru, peine à trouver sa place sur la terre ferme. Françoise, sa femme, et ses deux fils gendarmes, ont l’habitude de son mauvais caractère et de ses petites embrouilles, mais ses ennuis prennent une autre ampleur quand il rentre à la maison avec Bahman, 10 ans, trouvé dans un carton volé…

Dans le cadre du printemps du cinéma, la séance est au tarif de 5€.

Et parce que c’est la semaine de la fête du court-métrage, des courts-métrages seront diffusés en avant séance ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 21:00:00

fin : 2024-03-26

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

L’événement Cinéma Arudy Tombés du camion Printemps du cinéma Arudy a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées