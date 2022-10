Cinéma Arudy : Superasticot, 22 octobre 2022, .

Cinéma Arudy : Superasticot



2022-10-22 – 2022-10-22

0h40min / Animation, Comédie, Famille

De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

Par Julia Donaldson, Max Lang

Avec Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

0h40min / Animation, Comédie, Famille

De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

Par Julia Donaldson, Max Lang

Avec Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

allociné

dernière mise à jour : 2022-10-12 par