Cinéma Arudy: Soirée Halloween, 31 octobre 2022, .

Cinéma Arudy: Soirée Halloween



2022-10-31 – 2022-10-31

Interdit moins de 12 ans

18h Projection : Smile

Durée : 1h55. – Genre : Epouvante-horreur, thriller

Après avoir été témoin d’un incident traumatisant impliquant l’une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre…

21h Projection Halloween ends

Durée : 1h51. – Genre : Epouvante-horreur

Quatre ans après les événements d’Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite-fille Allyson et achève d’écrire ses mémoires. Michael Myers ne s’est pas manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé l’ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies, elle a enfin décidé de s’affranchir de la peur et de la colère et de se tourner vers la vie.

