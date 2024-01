Cinéma Arudy : Si on osait ? – Ciné-rencontre Cinéma Saint Michel Arudy, vendredi 19 janvier 2024.

Cinéma Arudy : Si on osait ? – Ciné-rencontre Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

0h50 / Documentaire – Ciné-rencontre

De : Mathieu Larradet

C’est l’histoire d’un projet un peu fou : l’enregistrement d’une nouvelle version de Bella Ciao. Au cœur du projet : le centre hospitalier des Pyrénées. Le but était de proposer à toutes les personnes volontaires fréquentant le CHP (patients, professionnels de santé, personnel administratif, garagistes, jardiniers, etc.) une place dans le clip vidéo. Des répétitions ont été organisées, une chorale de 45 personnes a été créée, et c’est donc en tout 179 personnes qui ont participé à cette belle aventure.

Séance en présence du réalisateur Mathieu Larradet, de patients et de personnels de santé.

.

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées