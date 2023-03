Cinéma Arudy : Sacrées momies Cinéma Saint-Michel, 19 mars 2023, Arudy .

Cinéma Arudy : Sacrées momies

Cinéma Saint-Michel Arudy

2023-03-19 – 2023-03-19

Cinéma Saint-Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy

Basses-Pyrénées

Dureée : h 28min / Animation, Famille, Comédie, Aventure

De Juan Jesús García Galocha

Par Jordi Gasull, Javier López Barreira

Avec Ana Esther Alborg, Roser Aldabó Arnau, Oscar Barberán

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à Londres et former une amitié inattendue.

