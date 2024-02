Cinéma Arudy Rose, petite fée des fleurs l’Ecran Buissonnier Cinéma Saint Michel Arudy, samedi 2 mars 2024.

1h15 / Animation, famille, à partir de 5-6ans

De Karla Nor Holmbäck

Avec Ghita Norby, Bodil Jorgensen, Rasmus Botoft

Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Elle rêve passionnément d’avoir un ou une ami(e), mais a trop peur de l’inconnu pour s’éloigner de son repaire. Un jour, Satin, un papillon à la recherche d’aventures, croise le chemin de Rose et elles deviennent immédiatement amies, malgré leurs différences.

« L’écran Buissonnier » est une sélection semestrielle de films destinés au jeune public. La sélection est accompagnée d’un livret pour sensibiliser les enfants à l’image et leur offrir un support pour choisir des films originaux venant des 4 coins du monde. EUR.

Début : 2024-03-02 17:00:00

fin : 2024-03-02

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

