Cinéma Arudy : Petite fleur, 11 juillet 2022, .

Cinéma Arudy : Petite fleur



2022-07-11 – 2022-07-11

1h 38min / Comédie, thriller

Réalisé par Santiago Mitre

Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons, Sergi Lopez, Françoise Lebrun

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !

