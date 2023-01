Cinéma Arudy : Opération Grizzli Arudy Arudy OT Vallée d'Ossau Pyrénées Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma Arudy : Opération Grizzli Arudy, 6 février 2023, Arudy OT Vallée d'Ossau Pyrénées Arudy. Cinéma Arudy : Opération Grizzli 11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

2023-02-06 17:00:00 – 2023-01-18

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy

Pyrénées-Atlantiques Arudy Durée : 1h30. – Genre : Animation Sortie nationale le 21/12/2022 Réalisé par Vasiliy Rovenskiy L’ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures : bébé Panda a bien grandi, c’est désormais bébé Grizzli qui a besoin d’aide pour rejoindre sa famille. Mais l’expédition n’est pas de tout repos… La joyeuse bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver les élections présidentielles, rien que ça ! Durée : 1h30. – Genre : Animation Sortie nationale le 21/12/2022 Réalisé par Vasiliy Rovenskiy L’ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures : bébé Panda a bien grandi, c’est désormais bébé Grizzli qui a besoin d’aide pour rejoindre sa famille. Mais l’expédition n’est pas de tout repos… La joyeuse bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver les élections présidentielles, rien que ça ! Cinéma Saint-Michel

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy

dernière mise à jour : 2023-01-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

Détails Catégories d’Évènement: Arudy, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arudy Adresse Arudy Pyrénées-Atlantiques OT Vallée d'Ossau Pyrénées Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Ville Arudy OT Vallée d'Ossau Pyrénées Arudy lieuville Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Departement Pyrénées-Atlantiques

Arudy Arudy OT Vallée d'Ossau Pyrénées Arudy Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy-ot-vallee-dossau-pyrenees-arudy/

Cinéma Arudy : Opération Grizzli Arudy 2023-02-06 was last modified: by Cinéma Arudy : Opération Grizzli Arudy Arudy 6 février 2023 11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques Arudy Arudy, Pyrénées-Atlantiques OT Vallée d'Ossau Pyrénées Pyrénées-Atlantiques

Arudy OT Vallée d'Ossau Pyrénées Arudy Pyrénées-Atlantiques