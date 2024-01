Cinéma Arudy : Munch VOSTF Cinéma Saint Michel Arudy, dimanche 21 janvier 2024.

Cinéma Arudy : Munch VOSTF Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 21:00:00

fin : 2024-01-21

1h45 / Biopic, drame VOSTFR

De : Henrik Martin Dahlsbakken

Avec : Alfred Ekker Strande, Mattis Herman Nyquist, Ola G. Furuseth

Après son premier amour, le jeune Edvard Munch se rend à Berlin où la révélation de son génie se heurte aux réticences de l’arrière-garde. On le retrouve plus tard à Copenhague, en proie aux doutes et en lutte contre ses propres démons. Au crépuscule de sa vie, il consacre ses dernières heures à préserver son œuvre de la mainmise des nazis qui occupent la Norvège. Ces motifs dressent le portrait foisonnant et changeant de l’homme derrière Le Cri.

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr



