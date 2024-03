Cinéma Arudy Les toutes petites créatures l’Ecran Buissionnier Cinéma Saint Michel Arudy, samedi 16 mars 2024.

0h 38min / Animation, Famille, à partir de 3-4ans

De Lucy Izzard

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.

« L’écran Buissonnier » est une sélection semestrielle de films destinés au jeune public. La sélection est accompagnée d’un livret pour sensibiliser les enfants à l’image et leur offrir un support pour choisir des films originaux venant des 4 coins du monde. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

