Cinéma Arudy: Les petites victoires et ciné-rencontre

Cinéma Arudy: Les petites victoires et ciné-rencontre, 27 octobre 2022, . Cinéma Arudy: Les petites victoires et ciné-rencontre



2022-10-27 – 2022-10-27 Comédie

Réalisé par Mélanie Auffret

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski, Marie Bunel, India Hair La rencontre entre Alice, trentenaire, célibataire, institutrice de la classe unique et maire d’une petite commune, et Émile, vieux garçon qui après la mort de son frère est perdu à cause de son illettrisme et décide de s’imposer sur les bancs de l’école.

Débat à l’issue de la séance en présence de la réalisatrice Mélanie Auffret Comédie

Réalisé par Mélanie Auffret

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski, Marie Bunel, India Hair La rencontre entre Alice, trentenaire, célibataire, institutrice de la classe unique et maire d’une petite commune, et Émile, vieux garçon qui après la mort de son frère est perdu à cause de son illettrisme et décide de s’imposer sur les bancs de l’école.

Débat à l’issue de la séance en présence de la réalisatrice Mélanie Auffret cinéma dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville