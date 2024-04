Cinéma Arudy Les explorateurs, l’aventure fantastique Cinéma Saint Michel Arudy, samedi 27 avril 2024.

Cinéma Arudy Les explorateurs, l’aventure fantastique Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

1h 27min / Aventure, animation, famille. A partir de 3 ans.

De Gonzalo Gutiérrez | Par Carlos Kotkin, Gonzalo Gutiérrez

Avec Damien Locqueneux, Damien Locqueneux, Marie Braam

Alfonso, Arthur et Victoria sont trois explorateurs en quête de grandes aventures. Mais difficile de faire les quatre cents coups dans une petite ville si paisible… Et s’ils se retrouvaient soudain avec d’improbables agents secrets à leurs trousses ? Et si une tempête magique risquait de dévaster leur maison ? Et si des lapins zinzins, des dragons et des machines volantes étaient de la partie ? En route pour une incroyable mission ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 17:00:00

fin : 2024-04-27

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

L’événement Cinéma Arudy Les explorateurs, l’aventure fantastique Arudy a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées