Cinéma Arudy Les aventuriers de l’arche de Noé Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

1h 35min / Aventure, animation, famille, comédie musicale. A partir de 6 ans.

De Sérgio Machado, Alois Di Leo | Par Sérgio Machado

Avec Emmanuel Dell’Erba, Keith Silverstein, Thierry Janssen

Vini et Tito, deux souris artistes de music-hall, voient leurs rêves de succès tomber à l’eau lorsque la Terre est noyée par le Déluge. Aidés par un coup de pouce du destin, ils réussissent à monter à bord de l’Arche de Noé. Propulsés au beau milieu d’un différend opposant les animaux herbivores et carnivores, Vini et Tito ont la solution parfaite pour apaiser les tensions un concours de chansons ! 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 17:00:00

fin : 2024-04-30

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

