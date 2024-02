Cinéma Arudy Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci l’Ecran Buissonnier Cinéma Saint Michel Arudy, mercredi 14 février 2024.

1h 37min / Animation, aventure, famille, historique, à partir de 7-8ans

De Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon | Par Jim Capobianco

Avec André Dussollier, Stephen Fry, Marion Cotillard

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

« L’écran Buissonnier » est une sélection semestrielle de films destinés au jeune public. La sélection est accompagnée d’un livret pour sensibiliser les enfants à l’image et leur offrir un support pour choisir des films originaux venant des 4 coins du monde. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 17:00:00

fin : 2024-02-14

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

