Cinéma Arudy Le Royaume des Abysses Ciné-atelier Pocket film Cinéma Saint Michel Arudy, mardi 27 février 2024.

Cinéma Arudy Le Royaume des Abysses Ciné-atelier Pocket film Cinéma Saint Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

1h52 / Animation, aventure, fantsatique à partir de 10 ans

De Tian Xiaopeng

Avertissement par les thèmes qu’il aborde, par la forme d’expression parfois forte qu’il adopte, ce film peut effrayer le plus jeune public.

Shenxiu, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l’univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d’incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le Restaurant des abysses, dirigé par l’emblématique Capitaine Nanhe. Poursuivis par le Fantôme Rouge, leur route sera semée d’épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer.

Après la séance, réalisez en 1h votre Pocket-film! Mini-film que l’on peut réaliser avec simplement un téléphone portable, du papier et des crayons … et un brin d’imagination pour raconter une petite histoire ! .

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

